Il Gambettola punta in alto, c’è il Mezzolara

Ci sono due sfide davvero molto interessanti in programma oggi per le due formazioni del cesenate che militano nel campionato di eccellenza. Il Gambettola riceve al Comunale il Mezzolara e questo incontro può essere fondamentale per la squadra di Marco Bernacci poiché vincere oggi significa tornare davvero in corsa per la testa della classifica. Causa squalifica, al Gambettola mancherà il centrocampista Gadda, per lo stesso motivo il Mezzolara non può schierare il centrocampista Dalmonte e l’attaccante Fratangelo. Fischio di inizio alle 14.30, arbitra Edoardo Cristofori di Finale Emilia. La Sampierana riceve al Campodoni il Russi che sta incontrando grandi difficoltà in questo campionato ma ha potenzialità offensive da non sottovalutare. I bianconeri arrivano da un solo punto raccolto nelle ultime due giornate, il Russi dal pareggio con la capolista Tropical Coriano. Si inizia alle 14.30, dirige la gara Federico Stano di Modena.

r. d.