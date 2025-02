La venticinquesima giornata nel campionato di Eccellenza vede la Sampierana impegnata in trasferta sul campo della Cava Ronco mentre il Gambettola riceve la capolista Tropical Coriano. La Sampierana di Barontini sta tenendo stretto il suo posto nei playoff ma deve difendersi dagli assalti del Pietracuta, oggi sul campo dei forlivesi non avrà vita facile: la Cava Ronco non può permettersi passi falsi poiché i playout sono dietro di soli quattro punti. A Gambettola arriva il Tropical Coriano, protagonista di un campionato di livello eccezionale, ancora più caricato dalla sconfitta del Mezzolara nell’anticipo di ieri. Di fronte ci sarà un Gambettola sempre in emergenza per le tante assenze, la squadra di Marco Bernacci deve prendere punti poiché adesso che l’obiettivo playoff appare piuttosto lontano diventa importante allontanarsi dalla bassa classifica. Entrambe le gare iniziano alle 14,30.