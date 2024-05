Il Gambettola rilancia Confermato Bernacci

La stagione calcistica della galssia delle squadre dilettanti del nostro territorio è davvero alle ultime battute: i campionati sono tutti conclusi, sono rimasti solo alcuni incontri validi per i playoff e playout.

Per quelli che non sanno proprio stare senza calcio altrimenti rischiano una brutta crisi di astinenza riportiamo di seguito gli incontri in programma domani.

Per quanto riguarda i playoff di terza categoria, al campo di Riofreddo Santa Barbara si affrontano Alfero Calcio e San Carlo orario di inizio 14,30.

Al ’Buscherini’ di Forlì invece si scontreranno Bagnolo Calcio e Torresavio, con inizio fissato alle 16 30.

Nei Playoff di prima categoria invece domani alle 16,30 al Centro Sportivo di Martorano si affronteranno Edelweiss Jolly e San Vittore.

Nel frattempo alcune società stanno già muovendo in prospettiva: il Gambettola conferma le proprie ambizioni di alta classifica in Eccellenza prolungando il contratto col tecnico Marco Bernacci. Per lui sarà la quarta stagione sulla panchina dei verdi. Conferma anche per il direttore generale Giorgio Screpis.

In Promozione stanno iniziando a programmare anche la Savignanese e il Diegaro per cercare di risalire prontamente in Eccellenza.

A Savignano si parte intanto dal ritorno di Andrea Maruca come direttore sportivo.

La società gialloblù nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler ripartire compatta e convinta sulla sua linea; dare spazio ai prodotti del suo settore giovanile. Per mercoledì 22 è in programma l’assemblea della società che eleggerà il nuovo presidente della Savignanese .

Sta ridefinendo l’organigramma anche il Diegaro: per impegni di lavoro Stefano Scarpellini pur restando in società si defila lasciando al presidente Amaducci il compito di prendere le decisioni principali rispetto allo staff tecnico.