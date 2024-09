Il Gambettola si rinforza con Simoncelli

Sospesi i campionati dilettantistici, Daniele Simoncelli, dovrà attendere per esordire con la maglia del Gambettola. Domenica scorsa il Gambettola ha perso a causa di infortuni per almeno un mese Thomas Bonandi e Lucio Peluso, per fare fronte alla doppia assenza che colpisce il reparto d’attacco la società ha deciso di correre ai ripari. Daniele Simoncelli arriva a Gambettola dopo aver chiuso la sua esperienza con la maglia della Correggese, in precedenza l’esterno nato a Cattolica ha indossato fra le altre le maglie del Rimini, del Pineto, del Pordenone e della Sammaurese dove ebbe lo stesso Bonandi come compagno. Simoncelli ha sempre coperto il ruolo di esterno d’attacco ma ha dimostrato di poter giocare anche come centrocampista dietro gli attaccanti o come mezzala.

Roberto Daltri