Il Garibaldi-Da Vinci saluta la sua ‘Language assistent’

Sabato 31 maggio terminerà l’incarico di Ms Grace Alanis Bell come Language Assistant presso l’Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci di Cesena. L’assistente di lingua è una giovane neolaureata, o studentessa universitaria, che trascorre un periodo di sei o otto mesi in un altro paese d’Europa per fare pratica della lingua locale e insegnare la propria in una scuola selezionata. Ms Bell, una studentessa inglese di Lingua italiana dell’Università di Leeds (Regno Unito), dal 1 ottobre ha affiancato le docenti di Lingua inglese dell’Istituto svolgendo nelle classi lezioni di conversazione, giochi linguistici, lezioni di cultura, tradizioni e lifestyle britanniche. Ha inoltre simulato colloqui di lavoro con gli studenti delle classi quinte per prepararli al loro futuro dopo il diploma e ha allenato i candidati all’esame di certificazione linguistica di livello B2 nelle abilità di speaking e listening.

"È stata una risorsa preziosa per gli studenti, che hanno potuto conversare con una giovane madrelingua, con la quale hanno migliorato le loro competenze linguistiche e alla quale hanno illustrato i vari aspetti della vita in Romagna e in Italia" commenta la dirigente scolastica Luciana Cino.