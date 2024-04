Il gatto con gli stivali al teatro Garibaldi

Oggi pomeriggio alle 16,30 al teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, nell’ambito dell’iniziativa "Stagione di prosa 2024-A Teatro con mamma e papà", andrà in palcoscenico lo spettacolo "Il gatto con gli stivali", messo in scena dalla Compagnia Nata Teatro di Bibbiena. La rassegna teatrale è promossa dal Comune di Bagno di Romagna, con la direzione artistica di Nata Teatro. Costo del biglietto 6 euro. Per informazioni e prenotazioni gli interessati potranno telefonare al n.: 379/1425201.

"Il Gatto con gli stivali", che salirà sulla ribalta di Teatro Garibaldi, è una nuova produzione 2024 di Nata Teatro (Nuova Accademia Teatro d’Arte) che vede la regìa di Livio Valenti, con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini. Dalla famosa fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante, con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’...strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Se ne vedranno di cotte e di crude, in uno spettacolo di teatro d’attore e di figura. Età consigliata 4-10 anni.

gi.mo.