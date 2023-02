Il gatto Gedeone di Mantegazza in una mostra

’Storia del Gatto Gedeone che aveva il naso arancione’ è il titolo della mostra dedicata all’artista Tinin Mantegazza, che sarà inaugurata oggi alle 17.30 nella Galleria comunale ’Leonardo da Vinci’ di Cesenatico. La regista Velia Mantegazza, moglie di Tinin, e l’amico Mino Savadori, che ha condiviso con Tinin molte iniziative culturali, come la realizzazione delle statue del Presepe della Marineria e l’organizzazione del Festival dei Burattini di Sorivoli. La mostra si ispira all’omonimo volume di Mantegazza, pubblicato postumo da Corsiero Editore, che nel corso di questi anni ha stampato anche altri lavori dell’autore. Il libro è la notevole elaborazione, fatta con rispetto e discrezione, di un intero quaderno in cui l’autore aveva disegnato e raccontato la storia di questo gatto, da cui emerge chiaramente anche l’attenzione di Mantegazza per le tematiche ambientali e alla salvaguardia dell’ecosistema, che ha attraversato una parte importante del suo lavoro.

L’esposizione nasce con l’intento di conservare e rinnovare il ricordo dell’artista, fra i protagonisti della vita culturale di Cesenatico e non soltanto. La collaborazione decennale di Tinin con la Stamperia Pascucci 1826 di Gambettola, ha portato alla realizzazione di diversi grandi arazzi, che ripropongono le immagini del libro e che verranno esposte per l’occasione. Oltre a questo si è voluto comporre una galleria di amici di Gedeone, che dessero l’idea dell’importanza di questo tipo di bestiola nell’immaginario e nella creatività di Tinin. Mantegazza infatti amava i gatti e li ha disegnati e raccontati nell’arco di tutta la sua lunga attività, spaziando dal ’Gatto in bottiglia’, fino a "Il gatto la luna e il fiore", disegnato qualche giorno prima di passare a miglior vita, e che verranno esposti come prologo alla mostra che si svilupperà nel piano superiore della Galleria.

L’artista solamente nel triennio dal 2016 al 2019, ha disegnato e dipinto diverse centinaia di gatti e ha scritto ed illustrato storie con al centro l’amato felino, come ad esempio proprio la ’Storia di Gedeone che aveva il naso arancione’ ed altri lavori non ancora pubblicati, che l’hanno visto incrociare i gatti con un’altra delle sue grandi passioni, che è il circo. Oltre ai curatori della mostra Velia Mantegazza e Mino Savadori, oggi all’inaugurazione della mostra interverranno l’editore Andrea Casoli, Riccardo Pascucci dell’omonima stamperia di Gambettola, Danilo Ceccaroni, Elena Baredi e l’assessore alla cultura del comune di Cesenatico Emanuela Pedulli. In collaborazione con la Libreria Cartamarea sono inoltre previste visite guidate rivolte alle scuole, facendo riferimento al numero 348 0616041.L’esposizione sarà visitabile sabato, domenica e festivi, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19, fino a domenica 26 febbraio.

Giacomo Mascellani