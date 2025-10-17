Il gemellaggio della pizza tra la riviera e la Campania

Ha avuto un buon successo l’incontro svoltosi al Pizza Family a Sala di Cesenatico, per la serie "Dall’orto al forno - Storie di pizza, territori e pizzaioli", dedicata alle pizze "agricole" e allo scambio di visioni, prodotti e conoscenze. Dalla Campania è arrivato Angelo Rumolo che a Caggiano, nell’entroterra cilentano, porta avanti un progetto basato sulla forza della famiglia e su impasti eccellenti e piccole produzioni quasi interamente realizzate in proprio. Tra le proposte della serata anche la sua famosa Zammedda, tipico sugo stracotto della nonna a base di diverse varietà di pomodoro che dà nome a una delle sue pizze, proposta su base fritta e completata dal pecorino grattugiato. Questa ricetta è stata fra le più apprezzate. Buono anche il riscontro per le proposte dei padroni di casa Andrea Vallorani e la moglie Roberta. L’idea è quella di invitare in Romagna i pizzaioli di talento che condividano la filosofia di Vallorani, il quale, oltre alla pizzeria, gestisce anche l’azienda agricola dove crescono tutti gli ortaggi utilizzati, secondo stagione, per le pizze del locale, quindi carciofi, zucche, zucchine, pomodori, cipolle, patate, cavolfiori, verze, rape e melanzane, peperoni e altro ancora. È un approccio da "pizzaiolo agreste", che parte dalla terra per arrivare al forno e al piatto, diventando così ambasciatore del territorio attraverso la propria proposta di pizza, facendo conoscere ingredienti, tradizioni e produttori. Vallorani ha proposto una sua pizza di stagione con i prodotti dell’orto estivo e altri ingredienti locali, ed una ricetta inedita a creata in collaborazione con Massimiliano Mussoni, della storica trattoria La Sangiovesa di Santarcangelo.

g.m.