Il genio di Gaber apre la rassegna. Across The Movies L'evento di anteprima della rassegna di cinema e musica Across The Movies presenta il docufilm 'Io, noi e Gaber' di Riccardo Milani. Ospiti sul palco, performance musicale dedicata a Giorgio Gaber. Un omaggio al teatro-canzone che ha segnato la storia italiana.