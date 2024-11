Il ‘giallo’ del Novello : "Lavori fermi? No, smontano le impalcature"

Il futuro – quanto mai incerto – del quartiere Novello torna sotto i riflettori della politica. Dopo l’intervento di Cesena Siamo Noi che nei giorni scorsi tramite il suo capogruppo Marco Giangrandi aveva contestato la poca chiarezza della situazione attuale e in particolare il fatto che durante la prossima commissione consiliare nella quale si discuterà il tema, sarà assente Fabrica Immobiliare, la società del ‘Fondo Novello’, ieri a rincarare la dose è intervenuto il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi. "Non possiamo affermare che i lavori al ‘quartiere Novello’ sono fermi – si legge nella nota diffusa - Purtroppo, stanno procedendo nella direzione sbagliata, ovvero a marcia indietro. Ci sono giunte infatti diverse segnalazioni di operai che, nello scorso fine settimana, starebbero smontando alcune impalcature. Che sia il segnale di smobilitazione del cantiere? Se fosse così ci chiediamo i motivi per cui la Giunta Lattuca non fornisca ancora le dovute spiegazioni". Anche Sirotti Gaudenzi si è poi soffermato sull’ormai imminente appuntamento: "Il prossimo 20 novembre si dovrebbe svolgere finalmente l’attesa Commissione consiliare sul ‘Novello’. Purtroppo circolano molte perplessità sull’effettiva intenzione di chiarire tutti i risvolti di una vicenda opaca dai risvolti grotteschi. Francamente sono poco fiducioso: sono diversi mesi, se non anni, che la Lega ha presentato interrogazioni e chiesto spiegazioni all’amministrazione cesenate senza ricevere alcuna risposta chiara. Solo fumose giustificazioni che semmai aggravano le responsabilità delle Giunte cesenati a guida Pd sul clamoroso fallimento del ‘progetto di rigenerazione urbana Novello’. Non si possono certo dimenticare le roboanti dichiarazioni di Enzo Lattuca per il quale il Quartiere Novello avrebbe rappresentato ‘l’architrave del nostro piano casa’ e ‘una risposta concreta all’emergenza casa’. A quanto sembra, oggi non c’è alcuna architrave, tanto meno un ‘piano casa’ degno di questo nome, né risposte davvero concrete a un’emergenza che si sarebbe dovuta affrontare anni fa".

"Durante la commissione consiliare – è l’ennesima replica sul tema del sindaco Enzo Lattuca – condivideremo tutte le informazioni delle quali disponiamo sulla materia. Non è certamente questione di non voler essere trasparenti, ma serve ricordare che l’intervento in questione non è in mano al settore pubblico. Il Comune è intervenuto mettendo a disposizione il terreno, dopo di che la questione è relativa all’appalto che il committente privato (il fondo di investimento Fabrica Sgr) ha affidato alla ditta incaricata della realizzazione dei lavori. Il nodo è quello dei costi, perché l’accordo venne raggiunto nel 2021, appena poco prima della ormai ampiamente nota esplosione dell’inflazione che ha portato a un drastico aumento dei prezzi. Realizzare l’intervento a quelle condizioni è dunque diventato estremamente difficile".

Le strade restano dunque due: o la sottoscrizione di un nuovo accordo tra la committente e la ditta appaltatrice, o la rescissione del contratto, con la quantificazione delle opere effettuate e l’assegnazione dei lavori residui a una nuova impresa. Quest’ultima ipotesi pare la più probabile, ma sarebbe anche abbinata a un inevitabile (ulteriore) allungamento dei tempi. Il 20 novembre si tornerà dunque a fare il punto della situazione, pur con la concreta possibilità che le incognite sul tavolo continuino a restare tali.