Il ‘giallo’ della stagione balneare. Mancano ancora i dati di luglio ma la lamentela è generalizzata

Come è andata la stagione turistica? Se lo chiedono in molti e per la maggior parte degli addetti ai lavori, questa estate non verrà sicuramente ricordata per il grande afflusso di vacanzieri. Di certo a giugno il mercato ha sostanzialmente tenuto e c’è chi ha registrato numeri superiori alla scorsa estate, agosto è andato abbastanza bene ma a macchia di leopardo (c’è chi ha esaurito camere e ombrelloni, ma ci sono anche molti operatori turistici che hanno sofferto parecchio e altri che hanno sostanzialmente pareggiato), mentre in luglio c’è stato un calo evidente, con spiagge piene nei fine settimana ma vuote negli altri giorni e camere disponibili nella maggior parte delle strutture ricettive. Già, luglio. Ma i dati relativi alle statistiche di questo mese ancora non sono disponibili, nonostante siamo già a settembre inoltrato. Questo sta facendo storcere il naso a parecchi imprenditori, alimentando le polemiche e dando spazio a quei detrattori che ipotizzano una "gestione politica" delle statistiche, facendo serpeggiare dei sospetti sulla veridicità dei reali numeri della stagione turistica. Tuttavia i dati sono forniti dagli stessi albergatori e titolari di villaggi, campeggi e alloggi per vacanzieri. E già qui abbiamo le prime risposte sul motivo in base al quale, nonostante ci sia stata meno gente, le statiche possono dire il contrario.

Riguardo l’alberghiero, infatti, il calo delle presenze è una realtà, come testimoniano i segni meno, mentre se la passano decisamente meglio molte strutture extra alberghiere, come villaggi e campeggi, capaci di intercettare il pubblico sempre più vasto degli appassionati di vacanze all’aria aperta. In tal senso è significativa la stagione del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, dove ci sono circa mille fra case mobili, bungalow e piazzole per camper e caravan. Qui, a fronte di una stagione che si prospettava difficile, il patron Terzo Martinetti ha investito in promozione e nell’organizzazione delle risorse umane dedicate alle prenotazioni, che gli ha consentito di mantenere gli stessi numeri della passata stagione. Un altro aspetto da considerare è l’introduzione del Cin, il Codice identificativo nazionale per gli affitti brevi e turistici, gestito dal Ministero del Turismo. Questo ha portato a far emergere molto sommerso, perché prima la maggior parte degli appartamenti turistici veniva affittata senza registrare le presenze, mentre ora c’è l’obbligo. Pertanto è vero che negli alberghi ci sono meno turisti, ma è altrettanto vero che le statistiche sono più reali perché vengono inseriti anche i turisti degli alloggi prima non considerati.

Fra gli operatori turistici, Andrea Falzaresi ha un’ottima cartina tornasole della riviera, essendo titolare della catena Club Family Hotel che ha quindici alberghi e villaggi: "Questa estate sostanzialmente abbiamo tenuto, ma investendo e tenendo più ampia la finestra delle prenotazioni; fra le località siamo andati abbastanza bene nelle due strutture di Cesenatico, decisamente bene a Riccione, mentre a Milano Marittima abbiamo sofferto un po’ di più". Persino la ristorazione, che è uno dei punti di eccellenza della riviera, questa estate non è stata brillante, ma su questo incidono più fattori, perché si manifesta una minore disponibilità di spesa delle famiglie italiane dovuta ad un carovita aumentato a fronte di stipendi fermi al palo, ma c’è anche da considerare il fatto che molti turisti vogliono pranzare e cenare in spiaggia, quindi sono cambiate proprio le abitudini. In sostanza, aspettando i dati statistici ufficiali, c’è la sensazione che vi sia molto da lavorare soprattutto sulle aziende medio piccole a conduzione familiare, quelle dove non ci sono molti margini per fare più promozione e ammodernarsi, e dove manca la necessaria elasticità a rispondere ad un mercato del turismo profondamente cambiato negli ultimi anni. Ed è su questo che dovranno lavorare le associazioni di categoria per sostenere gli imprenditori che hanno bisogno di rialzarsi, ma dovranno impegnarsi anche gli enti locali, consentendo nei regolamenti e nelle norme urbanistiche di poter migliorare gli hotet, e la Regione Emilia-Romagna che sta lavorando su un progetto di incentivi alla riqualificazione delle strutture ricettive.