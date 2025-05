Il giardino Alzheimer: "Un luogo della natura raccontato agli alunni"

Fiorirà, nell’area verde dei Giardini Pubblici, il primo giardino Alzheimer. Un luogo del cuore nella natura. A Cesena questo spazio sarà rappresentato dall’area verde dei Giardini Pubblici, dove sorgerà il primo giardino Alzheimer della città. Il progetto, di cui si parla già da tempo, è promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, e sorgerà sul lato dei giardini affacciato su Corso Garibaldi. A tal fine, nell’aprile dello scorso anno, tutte le realtà coinvolte, tra cui l’Amministrazione comunale di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa programmatico per garantire la fruizione, la valorizzazione e la cura del futuro ‘Giardino Terapeutico Alzheimer’. A un anno di distanza, il progetto entra nel vivo anche sul fronte educativo e didattico. nelle scuole dell’infanzia ‘Fiorita’ e ‘Mulini’ e alla primaria ‘Carducci’ hanno preso il via un laboratorio sensoriale ed uno di scrittura creativa, pensato per raccontare alle bambine e ai bambini il valore sociale di questo giardino. Uno spazio aperto non solo alla terapia, ma all’intera comunità.

"Abbiamo pensato – commenta l’assessora alla scuola e ai servizi educativi dell’infanzia Maria Elena Baredi – a un laboratorio di scrittura creativa che parte dallo studio di un olio su tela ‘Tra i fiori del giardino’ di Silvestro Lega. Quella dell’Alzheimer è una forma di demenza che riguarda tante famiglie. Sono tanti i bambini che raccontano di un nonno, uno zio, un genitore, affetto da questa patologia che spesso disorienta e ci rende fragili. È compito della scuola, attraverso un fruttuoso dialogo con le istituzioni, fornire gli strumenti giusti perché anche loro possano capire che la persona che hanno di fronte è malata e spiegargli come comportarsi".