Il gin all’Albana di Marco Zavalloni conquista il palato degli inglesi

Ha conquistato la medaglia d’argento (nella categoria ‘contemporary style gin’, letteralmente ‘gin dallo stile contemporaneo’) ai World gin awards di Londra, una delle competizioni per distillati più famose a livello internazionale. Sarà stata l’infiorescenza di Albana - vitigno biondo di Romagna del cui nettare si narra che, nel 400 d.C., deliziò Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio il grande - a far capitolare i severi giudici inglesi? Già, perché Alba87 Gin, creazione del 42enne cesenate Marco Zavalloni, è il primo distillato che utilizza come botanica principale – oltre, naturalmente, alle immancabili bacche di ginepro – il fiore effimero di Albana, pregiato vitigno autoctono di Romagna.

"Quando ho appreso di essere rientrato nella rosa dei vincitori è stata una soddisfazione incredibile", racconta l’ideatore della formula, forte di un’esperienza quasi ventennale nel mondo del beverage e della cosiddetta ‘mixology’, l’arte di miscelare i cocktail (è rappresentante commerciale di una nota azienda del territorio). "Il progetto è sbocciato meno di due anni fa, per di più in pieno lockdown. Ma in così poco tempo ha già mietuto tanti successi": Zavalloni si riferisce sia ai numerosi locali che lo hanno adottato in giro per l’Italia, sia all’edizione speciale del panettone aromatizzato all’Alba87, prodotto in 87 pezzi e andato ‘sold out’ in una manciata di giorni.

"La soddisfazione più grande è aver convinto la giuria con un progetto che parla squisitamente della mia terra", dichiara ancora Zavalloni, "una terra che io considero un autentico paradiso: eppure, spesso noi romagnoli non ci rendiamo conto dell’immensa fortuna che abbiamo nel vivere in questi posti. Questo riconoscimento è stato l’occasione per ricordare, ancora una volta, com’è nato Alba87: è stato durante la pausa forzata del lockdown, in una di quelle giornate che sembravano non passare mai. Ho deciso di tirare fuori dal cassetto un sogno che coltivavo da tempo: produrre un distillato capace di raccontare il nostro territorio e la tradizione da una prospettiva inedita. La medaglia d’argento (nella categoria ‘contemporary style gin’, in cui si selezionano i distillati caratterizzati, oltre che dalla nota imprescindibile del ginepro, dalla presenza di spezie, aromi e note floreali più spiccate, ndr) è la conferma che ci sono riuscito, ma non mi fermo certo qui. Ho tante idee e nuovi progetti in cantiere e non vedo l’ora di realizzarli".

Maddalena De Franchis