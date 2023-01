Il giornalista Capezzone fa il pieno alla Malatestiana

Aula magna gremita per la conferenza del giornalista Daniele Capezzone che sabato scorso è stato ospite di Fratelli d’Italia alla Biblioteca Malatestiana (nella foto). La presentazione del suo ultimo libro ’Bomba a orologeria. L’autunno rovente della politica italiana’ è stata l’occasione per una ampia disamina dell’attuale stato politico del Paese. All’incontro era presente anche la deputata Alice Buonguerrieri. "È stata un’interessante occasione di riflessione politica e ci fa piacere l’ottimo riscontro di pubblico", commentano Luca Lucarelli, coordinatore FdI Cesena e Cesare Polidori, responsabile di FdI per la Valle Savio.