"Il giorno in banca, la sera suono il rock"

Di giorno legale antiriciclaggio di una banca a livello internazionale e alla sera rockstar. Lei è Cristina Ferretti, 49 anni, laureata in giurisprudenza a Bologna, anche se non ha mai esercitato la professione di avvocato. Originaria di Forlì, attualmente vive a Cesenatico dove il 6 gennaio si esibirà con la sua band ’Samantha Rocks’ al Mamy’s pub in viale Carducci.

Come è nata la sua passione per la musica?

"Ho iniziato quando frequentavo le elementari a cantare nel coro della parrocchia di Santa Maria del Fiore a Forlì e poi ho cominciato a suonare la chitarra negli scout e nei mitici anni ‘90 a suonare e a cantare con delle band e fino a oggi ho fatto parte di una ventina di band". La svolta per diventare una rock star?

"E’ accaduto una quindicina di anni fa mentre ero a Brescia per lavoro. Alla sera mi trovavo spesso nei locali dopo la chiusura a fare delle Jam session con altri musicisti. E lì ho capito che non posso stare senza musica, qualsiasi cosa faccia nella vita. Nello stesso tempo lavoravo nell’ufficio legale di una banca con consulenza per tutte le filiali italiane".

A quando risale la nascita della sua band ’Samantha Rocks’?

"Due anni fa su imput del chitarrista Daniele Scarazzati di Faenza. Il gruppo è composto da quattro musicisti e il nome Samantha è nato come omaggio dei ragazzi a Samantha Fox. Sono ragazzi meravigliosi, di cuore e bravi musicisti. Sono stata davvero fortunata a incontrare e insieme abbiamo una alchimia che la gente che ci ascolta recepisce. Oltre a Daniele ci sono Lorenzo Monti al basso e il piccolo grande Michele Eviani alla batteria".

Il repertorio?

"Naturalmente tutto rock, cover dei più grandi rocckettari che la mucisa ci ha regalato, come i Foo Fighters, Prince, Smashing Pumpkis e Metallica".

Il vostro pubblico?

"È quanto mai vario e spazia dai giovani di oggi ai ragazzi degli anni ‘80 e ‘90. Il pubblico ci segue nelle varie serate e quella del 2023 è stata una bellissima estate con tanti concerti e soddisfazioni. Il nostro primo obiettivo è fare divertire la gente, vederla cantare con noi, saltare e ballare".

C’è un cantante rock che lei ama in modo particolare?

"Eddie Vedder, il leader dei Pearl Jam che pure lui come me è nato il 23 dicembre, ma nel 1964".

E’ vero che ha trasmesso la musica anche a sua figlia?

"Agata che non ha ancora dieci anni ed è già una eccellente pianista. L’ho sempre portata nei miei concerti ed è la mia prima fan. Mi dà anche dei consigli perchè lei legge perfettamente la musica. Aveva un anno e mezzo e ha assistito al primo Rockin’1000 nel 2015 dove io partecipai come voce e nelle pause prendeva già confidenza con tutti gli strumenti. Anche suo babbo era un valente clarinettista che da anni ha smesso di suonare, ma ha ancora una vena superjazz".

Ma non è troppo faticoso e impegnativo lavorare in banca, fare i concerti e fare la mamma?

"C’è tutta una armonia in queste tre cose. E’ una maniera per dare voce a tutte le parti di me e ciascuna richiede il suo impegno. L’impegno in queste tre attività, tutte diverse tra loro ma così importanti per me, mi fa sentire viva".