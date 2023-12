Il giovane pasticciere cesenate vuol prendere i giudici per la gola

E’ laureato con il massimo dei voti in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea a Ca’ Foscari di Venezia, ma la felicità per Tommaso Cavalieri "sta dietro ai fornelli". Lui, 25 anni cesenate, è tra i finalisti dell’undicesima edizione di ‘Bake Off Italia ‘, il talent show culinario dedicato al mondo della pasticceria, presentato da Benedetta Parodi, che va in onda su Real Time. Tommaso, che ha un fratello gemello e vive con la sua famiglia, ha studiato giapponese, sua grande passione sin dalle elementari nata dopo aver fatto il primo origami, e ora lavora come stagista nella sua università. È un ragazzo solare, allegro e attivo, ama fare l’uncinetto, vogare in stile veneziano, i giochi da tavolo, i fumetti, suonare il pianoforte ma soprattutto la pasticceria. Proprio questa passione lo ha portato in tv e nella finale di domani (ale 21.20) dovrà vedersela con altri quattro aspiranti pasticceri. Nella semifinale della scorsa settimana non ha particolarmente brillato, ma non si è scoraggiato e ha portato a termine tutte le prove. E’ molto preciso e curato nelle sue preparazioni, per cui si ispira anche alla Romagna, come la torta sette veli squacquerone e pesche bianche o la ugly cake con dedica dialettale ‘tin bòta’. "Mi piacerebbe dedicare la mia vita ai dolci e il mio sogno è imparare dai migliori", afferma e la speranza è che il talent show sia un trampolino di lancio per la carriera professionale. A lui è arrivato anche l’endorsement del sindaco Enzo Lattuca. Le sue dolci creazioni si possono vedere sui suoi profili Instagram @tommaso_bakeoff11 e @dopposbakery.

Francesca Siroli