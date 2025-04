’Il Girasole da Batti’ approda in riviera

Da Faenza a Gatteo Mare, la famiglia Battiloro ha inaugurato la seconda pizzeria sotto l’insegna "Il Girasole da Batti". È una nuova tappa importante per una famiglia che ha fatto della passione per la pizza una vera e propria missione. Il primo locale, situato a Faenza, è una pizzeria storica, punto di riferimento per gli amanti della vera pizza napoletana e dei fritti partenopei. Ma è soprattutto la specializzazione nella pizza senza glutine a rendere "Il Girasole da Batti", una realtà d’eccellenza nel panorama gastronomico locale.

La nuova sede di Gatteo Mare in viale delle Nazioni nasce proprio dal desiderio di portare questa esperienza autentica anche sulla costa, offrendo la stessa cura artigianale nella preparazione degli impasti, la selezione di ingredienti di prima qualità e l’attenzione alle diverse esigenze alimentari. "È un progetto di famiglia, nato dall’amore per il nostro lavoro e dalla voglia di farlo crescere insieme – racconta Marianna – questa nuova apertura è un sogno che si realizza, e siamo felici di condividerlo con i nostri clienti, vecchi e nuovi".

Con la nuova pizzeria, la famiglia Battiloro conferma la volontà di valorizzare la tradizione culinaria napoletana, reinterpretandola con creatività e professionalità. All’inaugurazione, oltre al sindaco di Gatteo Roberto Pari che ha partecipato al taglio del nastro, era presente un folto pubblico, allietato dalla musica di dj Mugo.

g.m.