Il Giro cambia la viabilità Ma le messe non si toccano

di Ermanno Pasolini

Il grande giorno è alle porte. Domani la 9^a tappa del Giro d’Italia partirà da piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone. Le strade del territorio comunale interessate al percorso di gara sono corso Perticari e le vie Borgo Madonna Rossa, Emilia Est, Alberazzo, Cagnona e San Giuseppe. Per informazioni sulla viabilità, è disposizione la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare: 0541 944553. Oggi dalle 9 per tutto il giorno divieto di sosta nelle piazze Borghesi, Giovanni XXIII, Kennedy e Amati e nelle vie Faberi, della Libertà tra via Don Minzoni e via Castelvecchio. Sempre oggi dalle 10 per tutto il giorno divieto di transito nelle piazze Borghesi, Giovanni XXIII e Amati e nelle vie Faberi, Vendemini, nel tratto compreso tra Vicolo Montesi e Piazza B. Borghesi, Perticari, nel tratto compreso tra via Pascoli e piazza Borghesi, della Libertà, tratto compreso tra Via Puccini e Castelvecchio. Dalle 14 per tutto il giorno divieto di sosta in via Garibaldi, sul lato destro della sede stradale rispetto alla direttrice di marcia Cesena-Rimini, compresa l’area di parcheggio posta tra i civici 10 e 26.

Domani da mezzanotte alle 20 divieto di sosta nelle piazze Borghesi, Giovanni XXIII, Amati e Kennedy e nelle vie Faberi, della Libertà, tratto compreso tra Via Don Minzoni e Via Castelvecchio; Garibaldi, sul lato destro della sede stradale rispetto alla direttrice di marcia Cesena-Rimini, compresa l’area di parcheggio posta tra i civici 10 e 26. Sempre domenica da mezzanotte alle 19 divieto di transito sulle piazze Borghesi, Giovanni XXIII e Amati e nelle vie Faberi, Vendemini, nel tratto compreso tra Vicolo Montesi e Piazza Borghesi, Perticari, nel tratto compreso tra via G.Pascoli e piazza B.Borghesi; Libertà, tratto compreso tra Via Puccini e Via Castelvecchio. Dalle 5 alle 18 divieto di sosta in Viale della Resistenza, compreso il parcheggio dello stadio Capanni; piazzale Fausto Coppi. Dalle 5 alle 19 divieto di sosta nelle vie Don Minzoni e Donizetti, in piazza Montanari; controviale di Via Emilia Est antistante alle vie Montessori e Faberio. Dalle 5 alle 19 divieto di transito su piazza Kennedy.

Dalle 6 alle 19 divieto di transito veicolare in viale della Resistenza, tra le vie F.lli BandieraTogliatti e via Sogliano. Dalle 6 alle 18 divieto di transito su via Don Minzoni, nel tratto compreso tra viale Della Libertà e Corso Perticari, via Pascoli, via Donizetti, piazza Montanari, via Leopardi, nel tratto compreso tra via Alighieri e viale della Libertà, controviale via Emilia Est antistante alle vie Montessori e Faberio. Dalle 8 alle 18 dalle 8 alle 18 divieto di transito su: via Don Minzoni, nel tratto compreso tra le vie Verdi e Libertà; Roma, nel tratto compreso tra le vie Galvani e Borgo Madonna Rossa; Della Pace, nel tratto compreso tra via F.lli Rosselli e corso Perticari; via F.lli Turchi, tra via Rosselli e Borgo Madonna Rossa; via F.lli Rocchi; via Faberio, tra via Censi e via Emilia Est, via Montessori tra via Tempesta ed Emilia Est; via Giovanni Paolo II, tra le vie Faberio e Alberazzo; rotatoria di via Emilia Estvia Alberazzo, nel tratto direzione Rimini-Cesena; via Alberazzo compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con il tronco omonimo e i civici 35035.

Don Piergiorgio Farina parroco di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone ha comunicato che domani diversi disagi negli spostamenti a causa del Giro d’Italia e anche per raggiungere la collegiata di Santa Lucia, gli orari delle messe saranno identici a quelli delle altre domeniche e festivi: 8.30, 10.30 e 19.