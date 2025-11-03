Il Giro dei Gessi va sempre di corsa. Domenica di festa per 1.200

L’evento è entrato nella storia podistica (e non solo) della città. Ieri, come ogni prima domenica di novembre, per la 48esima volta Cesena si è colorata con le canotte dei circa 1.200 podisti (338 competitivi, oltre 800 non competitivi) che hanno attraversato la città partendo dall’Ippodromo per raggiungere le strade collinari che danno il nome alla manifestazione: i Gessi, appunto, una serpentina ripida ma meravigliosa che dall’alto apre la vista sul mare, accompagnando lungo un itinerario percorso quotidianamente da tantissimi appassionati che, correndo o camminando, curano la qualità e i sani stili di vita divertendosi. Come è successo ieri, d’altra parte. Perché se è vero che i primi macinavano strada con lo sguardo sul cronometro, nell’intento di emulare i grandi atleti che negli anni sono entrati a far parte dell’albo d’oro della corsa (su tutti, una citazione per Gelindo Bordin), tantissimi altri lo hanno fatto con lo spirito di chi intende godersi il momento, la giornata e l’occasione di far parte di un evento che è ormai un patrimonio collettivo.

Tra i partecipanti c’era anche il sindaco Enzo Lattuca. La novità dell’anno è stata caratterizzata dall’inedito luogo di partenza: l’anello della pista di atletica, dove peraltro era stato fissato anche il punto di arrivo, sotto all’arco giallo colorato con le insegne della Uisp, che ha firmato l’organizzazione. E in effetti prima del via è arrivato un emozionato applauso dedicato alla memoria di Davide Ceccaroni, che fu tra i principali artefici del nuovo corso dell’evento. I partecipanti hanno potuto scegliere tra il percorso tradizionale che misura circa 16,8 chilometri, o passeggiate ludico motorie più brevi (11,5 o 7,5) che non hanno comunque tolto niente al fascino della manifestazione. Dopo lo start, abbinato anche alla partenza della camminata di un gruppo di podisti che si sono avviati insieme ai loro cani, è stato il turno dei bambini e dei ragazzi. Durante la mattinata la pista di atletica ha infatti accolto circa 120 giovani e giovanissimi che hanno gareggiato su varie distanze, i più piccoli seguiti passo passo da un un gruppo i genitori che, tifando e fotografando, tenevano il passo correndo a loro volta a fianco della pista.

Riguardo agli arrivi, ha vinto Ismail El Haissoufi dell’Atletica Rimini Nord, sul traguardo in 59 minuti e 35 secondi, davanti a Ahmed Eddami e a Claudio Galassi. Tra le donne, successo per Federica Moroni (Atletica Rimini Nord) in un’ora e 8 minuti tondi, che ha preceduto Chiara Camporesi e Lucia Colli.

Luca Ravaglia