Il giro dei tre mari con la Vespa del ’51

Con una Vespa faro basso del 1951 originale, Stefano Donini del "Vespa club San Mauro Pascoli", è riuscito nell’impresa di percorrere oltre mille km nella storica manifestazione "Giro vespistico dei tre mari", classificandosi terzo assoluto. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto tecnico del figlio Fabrizio, che l’ha seguito con la sua Vespa Primavera del ’76, aiutando il babbo in tutte le fasi di percorrenza nei momenti di difficoltà. Sono stati 1100 km percorsi in tre giorni, con una tabella di marcia serrata di circa 350 km a tappa, hanno messo a dura prova le vespe e i piloti. Ha detto Stefano Donini: "Con una Vespa così datata non si può pretendere chissà quale velocità. La nostra media è stata di circa 40 km orari, in salita è stato molto difficile e per arrivare in tempo ai controlli orari praticamente non siamo mai scesi dalle Vespe, in alcuni casi senza mangiare e bere. La nostra intenzione era quella di riuscire a fare il giro completo con una Vespa ultra settantenne e alla fine i risultati sono stati superiori alle aspettative guadagnando il podio". Quella di Stefano è soprannominata la "Donini Family", perchè tutti vanno in Vespa, lui, la moglie Denis e i due figli. Nel 2019 oltre a vincere 2 Coppe Italia, Fabrizio e Mia, figli di Stefano e Denise e 2 campionati Italiani, Stefano e Fabrizio, babbo e figlio, avevano vinto anche il Trofeo dello Sport assegnato alla migliore squadra di tutte le discipline sportive in Vespa.

Ermanno Pasolini