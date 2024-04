Il Giro delle 3 Valli è un successo. Bonaccini l’ospite d’eccezione

Grande festa a Savignano sul Rubicone per la manifestazione il Giro delle tre Valli organizzata il sabato santo, prima di Pasqua, dalla Asd Medinox gruppo sportivo storico del paese. Quasi 600 ciclisti sono arrivati per effettuare i quattro percorsi a scelta, in programma.

Le premiazioni sono state effettuate dal sindaco di Savignano dul Rubicone Filippo Giovannini, dal vicesindaco Nicola Dellapasqua e, a sorpresa, è arrivato anche il presidente della regione Stefano Bonaccini già a Savignano sul Rubicone per l’inaugurazione dei sentieri delle Terre del Rubicone.

Grande successo per l’Asd Medinox di Savignano sul Rubicone che, con il patrocinio del Comune ha organizza il Giro delle 3 Valli, 1a prova di campionato Acsi ciclismo Forlì-Cesena. Le iscrizioni, 9 euro, sono state effettuate a Savignano sul Rubicone nel piazzale del Seven Sporting Club, a Cesena nel negozio Alice Bike in via Guarnieri 155, a Rimini nel negozio Matteoni in via Marecchiese 359 e nella zona artigianale di Secchiano in via Pian di Vico solo la mattina del raduno.

Ristori sono stati preparati nel parcheggio dei pullman di San Leo, nella zona artigianale di Secchiano, a Sogliano al Rubicone in via Ugo La Malfa in collaborazione con la Pro Loco e al rientro al Seven a Savignano c’è stato un pasta party.

Ermanno Pasolini