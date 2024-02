Il giudice Stefano Petitti a confronto con gli studenti del ‘Monti’

Un gruppo di studenti del Liceo ‘Monti’, indirizzo Classico e Liceo Economico Sociale, ha incontrato ieri il giudice della Corte Costituzionale Stefano Petitti. È stata un’occasione privilegiata, riservata a una scuola per regione, in questo viaggio che la Corte Costituzionale ha deciso di intraprendere nelle scuole italiane per farsi conoscere e farsi più vicino agli studenti. Per l’Emilia Romagna è dunque stato scelto il Liceo ‘Monti’ di Cesena. Dopo i saluti istituzionali, alla presenza del direttore dell’Usr-Er. Bruno di Palma, del dirigente dell’Ust Forlì-Cesena, Mario Maria Nanni, e del presidente del consiglio di istituto Ivan Piraccini, è stato eseguito l’inno di Mameli dalla studentessa Giada Moretti, una promessa del violoncello, accompagnata alla pianola dal professor Salerno. Il giudice Petitti ha tenuto una relazione dal titolo ‘I principi fondamentali della costituzione repubblicana’ al termine della quale due studentesse di quinta, Sofia Rossi e Sara Dellavittoria, hanno illustrato un lavoro di approfondimento svolto dalla classe. Il giudice ha poi risposto ad alcune domande. "E’ stata un’occasione eccezionale - ha sottolineato la dirigente Simonetta Bini -, capitata in un momento particolare della vita degli studenti, che sono infatti in quinta e stanno scegliendo la strada universitaria. Un momento davvero intenso, vissuto da tutti con grande partecipazione e con la coscienza di aver potuto usufruire di un’occasione unica".