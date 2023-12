Il giusto regalo a km zero. Il Natale dei produttori

‘Il Natale dei piccoli produttori’. Dice già tutto il nome che Martina Lucchi ed Enrico Lontani, titolari dell’azienda agricola biologica OrtiCà – adagiata sulle prime colline cesenati, tra Sorrivoli e Monteleone – hanno voluto dare alla loro iniziativa natalizia, in calendario domenica prossima. Le porte della bottega-laboratorio (lo spazio in cui la coppia, originaria di Cesena, si dedica alla lavorazione del miele e degli altri prodotti dell’azienda) resteranno aperte al pubblico dalle 10 alle 22: chi lo desidera potrà assaggiare diverse specialità e andare in cerca del giusto regalo a km zero. Oltre a Martina ed Enrico, saranno presenti in laboratorio alcuni produttori e artigiani della zona, che condividono con Martina ed Enrico gli stessi valori di attenzione alla materia prima e cura del territorio. Tra loro c’è chi è stato gravemente colpito dall’alluvione di maggio: gli acquisti effettuati nella giornata potranno essere, dunque, l’occasione adatta per sostenere le loro attività.

Fra le realtà rurali e i produttori che parteciperanno all’evento ci saranno la stamperia Peromatto, di Santa Sofia; Maria Joao Tavares Pimentel, fondatrice di Lanaviva, che a Roncofreddo recupera lana di pecora appenninica; i produttori delle celebri teglie di Montetiffi; l’artigiana cesenate Giulia Pieri, che propone una serie di ricette ispirate alle tecniche di fermentazione orientali; la riminese società agricola ‘Delleselve’, che racconta il territorio attraverso i propri vini biologici; la cesenate Simona Casalboni, esperta di cosmesi naturale, che insegnerà ad autoprodurre in casa i cosmetici per la detersione personale.

Per l’intera giornata si susseguiranno momenti di convivialità e festa. Chi si presenterà all’ora del pranzo e dell’aperitivo potrà gustare un pasto caldo, preparato con gli ingredienti prodotti dall’azienda agricola Orticà e accompagnato da vin brulè, lupini e castagne cotte sul fuoco. Per info e prenotazioni contattare Martina Lucchi (anche su Whatsapp) al numero 3484062593.

Maddalena De Franchis