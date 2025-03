Il Governatore al Lions Club

Domani sera alle 20, presso il ristorante Cerina di San Vittore sede del Lions Club,si terrà la visita del governatore del distretto 108A Mario Boccaccini.

"Questa è la migliore occasione - sottolinea il presidente Massimo Di Fonzo - per ascoltare dalle sue parole le iniziative messe in campo dal club, toccando con mano cosa significa appartenere alla grande famiglia Lions. Per noi è anche un’opportunità straordinaria di condivisione dei services avviati sul territorio nel quale il radicamento del Lons Club di Cesena è tradizionalmente molto forte. Nell’occasione verrà presentato anche il nuovo socio Carlo Maria Iannettone". Prima della conviviale il Governatore incontrerà il nostro Consiglio Direttivo.