Il gran finale di ’Open Doors’ a Sogliano: investiamo sulle nuove imprese

La città investe nella nascita di nuove imprese: portato a termine il percorso di accompagnamento imprenditoriale ’Open Doors’, è stato arricchito da una sorpresa calorosa degli amici della Pro Loco. Durante l’evento di chiusura (nella foto i partecipanti) , hanno fatto la loro entrata con un frigorifero portatile, ricolmo di bottiglie di vino, calici e stuzzichini, tra cui il rinomato Formaggio di Fossa di Sogliano. Questo momento di convivialità è stato il prologo per il futuro sviluppo del territorio e delle imprese locali. La sindaca Tania Bocchini ha detto: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti attraverso il progetto ’Open Doors’. Questo percorso di accompagnamento imprenditoriale ha evidenziato il nostro impegno a favore dello sviluppo economico e del benessere della comunità. Il Comune continuerà a promuovere le attività economiche, offrendo agevolazioni fiscali e contributi per sostenere le nuove iniziative imprenditoriali".

’Open Doors’ è un incubatore d’impresa per le Aree interne con l’obiettivo di accompagnare e abilitare le competenze delle comunità e degli abitanti per creare impatto sociale e nuove economie. Si concentra su imprese abitanti e cooperative di comunità. L’approccio è stato ascoltare le voci e le aspirazioni del territorio per trarre ispirazione da buoni esempi per generare nuove visioni di futuro. Questo processo darà il via a nuove imprese, in grado di sfruttare le risorse locali e promuovere una rinascita delle aree interne. ’Appenninol’Hub’ ha guidato i partecipanti in questo percorso di rigenerazione economica e sociale con percorsi personalizzati, laboratori e competenze professionali.

Ermanno Pasolini