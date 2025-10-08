"Il Grand Hotel Da Vinci è frutto del nostro lavoro, basta appropriazioni indebite". In questi termini il centrodestra di Cesenatico respinge quelli che definisce i "tentativi della sinistra" di intestarsi il merito del Grand Hotel Da Vinci, primo e unico albergo a cinque stelle della città. "La destinazione turistica di quella struttura – scrivono in una nota congiunta Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega –, fu immaginata dall’amministrazione di Damiano Zoffoli, molto più aperta e lungimirante di quella attuale. L’hotel nasce, viene avviato e si conclude durante il nostro mandato iniziato nel 2011. Siamo noi, come documentano gli atti, che lo abbiamo autorizzato e portato al traguardo. È un’opera che ha restituito decoro a un’area degradata, ha generato occupazione e ha dato prestigio al nostro turismo. Gli atti abilitativi che hanno consentito all’imprenditore di partire, li abbiamo rilasciati noi, e non si è trattato di un favore a qualcuno, bensì di un chiaro interesse pubblico, per cancellare ciò che non funzionava e costruire qualità, questo era l’obiettivo. E la storia ci ha dato ragione. L’attuale amministrazione è arrivata a percorso definito e si è limitata a firmare ciò che era già pronto, salvo metterci nove anni per approvare uno schema che noi avevamo già confezionato".

g. m.