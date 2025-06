Il Grand prix di danza. Tre giorni sulle punte per ricordare ’Sissi’

Il teatro Comunale di Cesenatico ha fatto da cornice, come ormai da decennale tradizione, alla 30esima edizione del Dance Grand Prix Italia, prestigiosa kermesse coreutica ideata e diretta dai cesenaticensi Giorgio Mordenti e Tiberio Meneghelli. Un’edizione ancora più internazionale e coinvolgente ha portato sul palcoscenico oltre 250 danzatori provenienti da scuole di danza di diversi Paesi tra cui Cina, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Messico, Perù, Puerto Rico, Sud Africa e Stati Uniti d’America. La storica "bomboniera" dai velluti blu affacciata sul Porto Canale leonardesco ha ospitato in tre serate di spettacolo oltre 70 coreografie, fornendo un ideale viaggio tra le diverse anime della danza.

I gruppi partecipanti, con costumi di scena di grande impatto scenografico, hanno avuto l’opportunità di esibirsi mostrando il proprio talento artistico e creando al tempo stesso un prezioso momento di scambio culturale nel segno del linguaggio universale della danza. Particolarmente toccanti sono stati gli interventi di coloro che, nel consegnare i premi e le coppe, hanno richiamato l’attenzione sul momento delicato di guerre e tensioni internazionali che il mondo sta attraversando. Parole profonde in netto contrasto con il clima di fratellanza e armonia respirato in questi giorni a teatro, dove l’arte della danza ha saputo costruire ponti tra le diverse culture e riaffermare il valore universale della pace.

A conclusione dei tre giorni si è svolta la Cerimonia di Premiazioni, durante la quale da oltre venti anni viene assegnato il Premio Sissi, talento per la danza, in memoria di Alexandra "Sissi" Benzi, la giovane ballerina cesenate, prematuramente scomparsa, raffigurata nella scultura di Leonardo Lucchi collocata nel foyer del Teatro Bonci. Il Premio Sissi è così stato assegnato al gruppo finlandese di Huria Piruetti che ha eseguito la Variazione della Fata dei lillà da "La Bella Addormentata"; al secondo posto la ballerina proveniente dalla Cina che aveva vinto la selezione al Barcellona Dance Award, evento gemello che si tiene a Barcellona in aprile, sempre organizzato da Mordenti e Meneghelli.

Tra gli altri riconoscimenti assegnati, da segnalare il Premio per la Direzione Artistica alla Direttrice del gruppo Fa Dance - Usa, il premio di Folk dance all’acclamato gruppo Ballet Teatro Güaitiao da Puerto Rico e il premio per la miglior coreografia al gruppo del Sud Africa Natasha Tait Dance Studio. Hanno concluso la consegna dei trofei, tra gli applausi a scena aperta di un pubblico estremamente attento e vivace, il premio "Italian Theatre" al gruppo proveniente dal Perù, Sentimiento Peruano, il Premio per il miglior gruppo partecipante a GRUPO Folklorico Decanos proveniente dal Messico e l’ambito premio Best Performance al gruppo dell’Estonia di D7 Tantsukool!

"Diversi gruppi di danza dai cinque continenti hanno già aderito all’edizione 2026 - affermano Mordenti e Meneghelli - e siamo al lavoro per continuare questa tradizione che unisce la tipica accoglienza del nostro territorio alla possibilità di un autentico confronto artistico e culturale".

Raffaella Candoli