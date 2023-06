Il grande cuore dei cesenati Già donati quasi 600mila euro

di Annamaria Senni

Hanno partecipato artisti, singoli cittadini, associazioni, aziende, realtà del territorio ma anche nazionali ed estere. Ognuno come poteva ha contribuito a rendere sempre più consistente la somma raggiunta fino ad ora con la raccolta fondi avviata dal Comune in seguito all’alluvione: quasi 600mila gli euro raccolti in tre settimane. Lanciata mercoledì 17 maggio, all’indomani dell’esondazione del fiume Savio e dei corsi d’acqua minori, la raccolta fondi a sostegno delle persone e delle famiglie colpite dall’alluvione ha raggiunto per l’esattezza un totale di 588.054,66 euro. Nel dettaglio: 412.729,66 euro (circa il 70% del denaro raccolto) sono stati donati da 3.603 privati (famiglie e singoli), per una media di 114,55 euro a donazione; 105.152,00 euro (17%) arrivano da 90 imprese, con una media 1.168 euro a donazione; 70.173,00 euro (13%) sono frutto della donazione di 51 realtà, tra enti, fondazioni e associazioni, per una media di 1.376 euro.

"In tantissimi – commenta il sindaco Enzo Lattuca – hanno voluto dimostrare la propria vicinanza alla popolazione cesenate. Le risorse raccolte saranno assegnate a tutti i nuclei familiari coinvolti da questo tragico evento e a coloro che hanno perso la casa: si tratta di un aiuto economico concreto, necessario a riparare, ricostruire, ricominciare. Nei prossimi giorni saremo in grado di comunicare quali saranno le modalità di erogazione del denaro che, ne siamo certi, contribuirà, in piccola parte, a rispondere ai bisogni e alle priorità degli assegnatari".

Chi vuole effettuare una donazione può farlo attraverso il contro corrente comunale: Credi Agricole Italia Spa IT03L0623023900000031425750 Swift code e BIC: CRPPIT2P053 - intestatario: Comune di Cesena. È indispensabile specificare come causale ’Donazione per alluvione Cesena maggio 2023’.

Nell’intero territorio comunale sono 2.430 i nuclei familiari che, nell’ambito della ricognizione avviata dall’Amministrazione comunale, hanno segnalato di aver subito danni a seguito dell’esondazione del fiume Savio e dei corsi d’acqua minori, e dell’attivazione di frane e smottamenti. Tra le tante realtà che hanno dato il loro contributo per sostenere la popolazione, ci sono il Gruppo Ovs che ha donato 1500 buoni del valore di 30 euro ciascuno (da destinare all’acquisto di vestiti, biancheria per la casa e beni utili), e l’Antoniano di Bologna che ha consegnato al Comune 250 buoni Amazon del valore di 20, disponibili in modalità online.