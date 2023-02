Il grande jazz in tre generazioni domani sera al Jam Session

I ’Three generations’ sono i protagonisti dello spettacolo che si terrà domani sera, a partire dalle 21.30, al Jam Session di Cesenatico. Sul palco saliranno Chicco Capiozzo alla batteria, Leo Caligiuri al piano e Ares Tavolazzi al basso. Three Generations è un trio in cui appunto tre generazioni di musicisti, molto quotati nel panorama jazz, danno vita ad un interplay speciale. Ares Tavolazzi ha mezzo secolo di carriera, in cui ha scritto pagine importanti della musica italiana, concentrandosi sul jazz, il prog ed anche pop, affiancando Guccini e Paolo Conte. È entrato nella storia con gli Area in cui esordì nel 1973 e dagli anni ‘80 si è dedicato pienamente al jazz, poi ha suonato con Stefano Bollani ed è stato protagonista di numerose esibizioni. Con gli Area era a fianco di Giulio Capiozzo, il padre di Chicco, che ha visto crescere nella casa di Cesenatico.

Christian "Chicco" Capiozzo vanta ormai un curriculum di collaborazioni a livello internazionale, grazie al personale modo in cui interpreta la batteria come strumento sia ritmico che melodico. Ha suonato con Enrico Rava, Tony Scott, Jarrod Lawson, Mario Biondi, Tullio De Piscopo, Alex Baroni, Ares Tavolazzi, Randy Bersen, Mauro Pagani e Andrea Mingardi. Fra i palcoscenici calcati ci sono il Blue Note di New York fino e Umbria Jazz.

Leo Caligiuri è un altro artista di spessore, che al pianoforte si è dimostrato un talento cristallino, al punto che molti big lo vogliono al loro fianco; quando suona musica jazz si esprime in improvvisazioni ricche d’invenzione.

Giacomo Mascellani