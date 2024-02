Il grande ritorno di Andrea Ciofi: "Sono stati mesi lunghi e difficili"

Fra le tante belle notizie che il Cesena ha portato con sé dopo la gara contro il Sestri Levante - 21esima vittoria in stagione su 27 giornate, punti di vantaggio sulla Torres tornati a 12, sesta affermazione consecutiva centrata per la terza volta in quest’anno - ce n’è una in particolare che merita di essere sottolineata: il ritorno il campo di Andrea Ciofi, dopo l’infortunio che lo aveva tolto dai giochi da quella domenica 5 novembre, nel pareggio esterno di Gubbio.

Il ritorno di Ciofi riporta a mister Domenico Toscano un giocatore molto forte e di sicuro affidamento, magari non ancora tornato al massimo della forma ma comunque pronto per giocare minuti importanti, e ci ricorda che questo straordinario cammino fatto di 15 vittorie ed un pareggio (da domenica 12 novembre a lunedì 19 febbraio) il Cavalluccio lo ha trionfalmente portato avanti pur senza uno dei suoi punti di forza in difesa e a centrocampo, senza sminuire il suo valore di persona all’interno dello spogliatoio.

Lunedì sera a Vercelli Ciofi è entrato in campo al 71’ per sostituire Adamo ed è rimasto in campo 23’ fino al termine dell’incontro. "Sono stato molto contento di essere rientrato in campo – ha detto alla fine del match –. Sono stati tre mesi lunghi e difficili per me, soprattutto l’1 dicembre quando c’è stato il rinvio dell’intervento. Ora per fortuna il cerchio si è chiuso. Spero di continuare a crescere perché mi manca ancora qualcosina per tornare alla condizione migliore". "Oggi sto bene – ha continuato – il momento più brutto è stato sicuramente dopo la gara di Gubbio dove non ce la facevo veramente più. Ora non sento più dolore, la piena condizione arriverà con la costanza e con il lavoro più avanti ma posso dire di essere a buon punto. Entrare è stato bello, sapevo sarebbe successo, il ruolo lo avevo provato in settimana e quindi è stato tutto più facile".

Oltre ad aver riassaggiato il campo, Ciofi è tornato a riassaporare il clima e l’atmosfera che si vive in spogliatoio: "Vivere con i ragazzi è molto bello, a stare fuori si soffre molto. Quello che stiamo facendo è la conseguenza di un percorso iniziato già nella passata stagione. Ora siamo sulla buona strada però dobbiamo ancora percorrerne una parte prima di considerare finito il nostro compito".

Stefano Benzoni