Il gruppo Cre ha energia da vendere. E scende in campo con il Cesena

L’assemblea dei soci del Gruppo CRE ha approvato il bilancio d’esercizio 2023. Un anno che nonostante l’attesa contrazione dei ricavi, derivante dai prezzi in discesa e dalla riduzione dei volumi intermediati, si chiude con tutti i parametri in buona salute e con la soddisfazione dei soci sia per il conguaglio positivo riconosciuto che per l’andamento del gruppo. Il fatturato consolidato si è attestato a quota 347 milioni di euro e il bilancio ha registrato un utile netto di circa 3 milioni di euro, dopo il conguaglio positivo riconosciuto ai soci. Nel settore dell’energia Il 2023 è stato un anno di transizione, che ha visto un lento rientro dei mercati energetici a valori più vicini a quelli precedenti alla crisi del gas russo, sebbene i prezzi siano stati comunque ancora sostenuti. Durante l’assemblea il presidente del Consorzio, Giancarlo Ferlini, confermato nel proprio ruolo, ha espresso soddisfazione per l’andamento gestionale e per il pieno supporto dei soci all’attività del gruppo, che anche nei momenti di agitazione del mercato, hanno fatto sentire il proprio impegno e la convinzione sulla validità della scelta consortile, oltre che l’apprezzamento per i risultati ottenuti. "Il Consorzio ha raggiunto un importante traguardo nel 2023 aumentando significativamente il volume di energia da fonti rinnovabili grazie alla produzione di alcuni soci. Questo volume ha coperto circa un terzo del fabbisogno energetico del Consorzio, confermando la sensibilità e il concreto coinvolgimento dei Soci nella transizione energetica". Commentando l’andamento dell’assemblea e le prospettive future, l’amministratore delegato, Vincenzo Maria de Rosa, ha detto: "L’apertura che stiamo realizzando con E.CO Energia Corrente nei confronti del mercato domestico viene incontro ad una richiesta che proviene forte dal mercato. Al contrario di tanti altri operatori, noi crediamo nell’affidabilità, nella serietà, e nella trasparenza, perché questo è quello che ci ha distinti e fatto crescere nel mondo delle aziende e questo è l’approccio che vogliamo seguire anche con i privati".

Sotto il profilo commerciale, tramite la controllata E.CO Energia Corrente, sono state gettate le basi per un nuovo corso che nei piani dovrà aumentare ulteriormente la presenza commerciale del gruppo nel settore. In questo senso la decisione di investire nell’importante partnership con il Cesena Calcio, che vedrà E.CO Energia Corrente come Main Partner per la prossima stagione calcistica in serie B.