Il Gruppo Innova cresce ancora e guida la transizione energetica

I temi della transizione energetica e della sostenibilità sono stati al centro dell’incontro del Gruppo Innova svoltosi al Grand hotel di Cesenatico. I sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico ed Eugenio Battistini di Gambettola, hanno illustrato il percorso del Cer, le Comunità energetiche rinnovabili. Gozzoli ha sottolineato che serve professionalità ed esperienza per affrontare argomenti come questi, regolati da una normativa ancora da definire: "Grazie al supporto del Gruppo Innova stiamo facendo partire percorsi di transizione energetica; risparmiare sulle bollette inquinando meno è un tema che tocca tutti da vicino". Battistini è intervenuto in questi termini: "Innova ci ha messo in condizione di avere uno studio di fattibilità che ci permetterà di cambiare il paradigma energetico. Già prima degli altri, Innova aveva individuato sinergie intelligenti e guardava con visione al futuro dell’energia pulita". A confermare il buon lavoro svolto dal Gruppo Innova, che ha sede a Cesenatico e si occupa di energia, efficienza energetica, certificazioni e ambiente, rivolgendosi a imprese, privati ed enti locali su tutto il territorio nazionale, è Angelo Spanò, amministratore delegato, che dopo la presentazione del bilancio 2024, ha sottolineato il raggiungimento di 10mila utenze, tra famiglie e imprese. Innova oltre a questo servizio, ha affiancato molte imprese nell’ottenimento delle autorizzazioni ambientali e ha organizzato numerosi incontri con imprese e associazioni sui temi del corretto smaltimento dei rifiuti. Nel 2025 le attività e quindi il bilancio, sono previsti in crescita, continuando a supportare le imprese e le famiglie.

g.m.