Il gruppo Montoni Romagnoli stavolta omaggia il re del liscio

Il gruppo "Montoni Romagnoli" di Punta Marina Terme in provincia di Ravenna si è trovato a San Mauro Mare alla "CasaDei Romagnoli", il ristorante gestito da Carolina Casadei figlia di Raoul Casadei e dal suo compagno Raffaele Delvecchio. Il gruppo è formato da 34 persone, è nato nel 2005 e responsabile è Federico Moriconi che dice: "Il gruppo è nato dal bisogno di creare un ambiente positivo, composto da persone che hanno costruito qualcosa di buono nella vita. La storia nasce nel 2004 quando mio babbo Vincenzo si trova all’ospedale a lottare contro una malattia. Dopo mesi di lotta ne è uscito vincitore. La necessità e la voglia di circondarmi di persone positive con una loro storia particolare alle spalle da potere raccontare per ripartire con una nuova vita, ha fatto sì che quel brutto periodo si trasformasse solo in un ricordo. Alla prima cena con mio babbo ancora convalescente ho invitato una serie di persone: il barista, il farmacista, il falegname e quei 2-3 anziani di paese, la memoria storica. Però durante la cena mi sono accorto che mancava qualcosa e sono andato al mixer e ho messo l’Inno di Mameli. Da quel momento è esplosa la serata. Inizialmente l’avevo battezzata la banda degli onesti, ma siccome aveva poco appeal come nome, per caricare un pochino il gruppo lo abbiamo trasformato nel gruppo dei Montoni". Federico Moriconi racconta poi l’incontro con la CasaDei Romagnoli a San Mauro Mare: "E’ la prima volta che usciamo da Punta Marina. Da sempre fra i rituali della serata cantiamo Romagna mia. Mio fratello Pierluigi, che da poco abita a Bellaria, ha conosciuto Carolina Casadei e Raffaele e così abbiamo deciso di fare la prima uscita ricordando il Re del liscio nel 70° compleanno di Romagna Mia".

Ermanno Pasolini