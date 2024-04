Il Gusella Quartet per l’evento ‘Just friends’

Il Gusella Quartet è protagonista della serata evento "Just Friends" domani alle 21 al teatro comunale di Cesenatico. E’ un concerto dedicato agli appassionati di musica jazz, che consentirà di vedere dal vivo una formazione composta da musicisti di grande prestigio non soltanto in ambito jazzistico, che spesso si prestano ad eventi di solidarietà, mettendo in gioco la propria professionalità, esperienza e fama. Sul palco saliranno Alessandro Gusella al pianoforte, Stefano Travaglini al contrabbasso, Nicola Suprani al sax e Stefano Calvano alla batteria; ad affiancare il quartetto sarà la voce della cantante Monica Montanari, un’artista che anch’essa si è ritagliata un ruolo importante nel panorama musicale, con numerose collaborazioni in ambito jazzistico e classico. È un appuntamento sicuramente da non perdere, sia per gli amanti del jazz che della bella musica in generale. L’ingresso è ad offerta libera e gli organizzatori consigliano la prenotazione ai numeri 333 6819826 o 348 7092346. L’evento è patrocinato dal Comune di Cesenatico e dalla Consulta delle associazioni del volontariato con l’intervento della presidente Catia Sasselli che ha fortemente voluto il concerto, che ha anche un fine nobile. L’intero incasso sarà in fatti devoluto all’associazione "Ponti di Solidarietà", che opera con attività di volontariato sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo, con il fine esclusivo di solidarietà nei campi dell’assistenza sociale, dell’educazione, dello sviluppo psico-fisico dei bambini, adolescenti e adulti svantaggiati. L’incasso della serata sarà utilizzato per costruire un pozzo dell’acqua e per aprire un ambulatorio dentistico in Uganda.

Giacomo Mascellani