Il jazz del Lazzanni Trio sul palco del Noi Lounge

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz. Venerdì sera, alle 22, salirà sul palco il Lazzanni Trio con la proposta "Romagna in Jazz". Il Lazzanni Trio è un gruppo storico, composto dal sassofonista Marco Lazzarini al sax tenore, Gianluca Nanni alla batteria e Stefano Nanni al pianoforte. Il pubblico potrà assistere dal vivo ad un percorso musicale tra standard jazz, lasciando spazio all’improvvisazione. È dunque l’occasione di vivere una serata a diretto contatto con musicisti molto quotati in questo settore. L’ingresso costa 23 euro incluso un drink a scelta, oppure 28 euro incluso un tagliere (anche vegetariano), ma con le bevande escluse. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La rassegna proseguirà poi la settimana successiva, con altri appuntamenti rigorosamente live, per la direzione artistica di Fabio Nobile.

g.m.