Il jazz tra Brasile e melodie originali

Il cartellone della rassegna ’Segafredo Jazz’ questa settimana propone un doppio concerto, che vedrà protagonisti il pianista Paolo Di Sabatino e la cantante brasiliana Rosalia De Souza. L’appuntamento è domani sera al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, dove alle 21.30 inizierà lo spettacolo.

Il primo set è dedicato alle composizioni originali di Paolo Di Sabatino, che esploreranno diversi aspetti ritmici del jazz sempre con una salda connotazione melodica, mentre nella seconda parte della serata ci sarà un’incursione nelle sonorità brasiliane condotta dalla voce inconfondibile di Rosalia De Souza. Assieme al pianoforte di Di Sabatino, suoneranno dal vivo Luca Bulgarelli al contrabbasso e Glauco Di Sabatino alla batteria. È l’occasione di vedere dal vivo uno dei pianisti più apprezzati della scena jazzistica nazionale, il quale è anche compositore e produttore discografico. Nella sua brillante carriera Paolo Di Sabatino ha collaborato con personaggi di spicco del panorama musicale italiano e ha dato vita ad una nutrita serie di progetti originali. È stato fra l’altro arrangiatore per Antonella Ruggiero, che ha accompagnato al pianoforte nei tour, e per Grazia Di Michele in un Festival di Sanremo. Con il suo trio ha anche inciso diversi dischi per l’etichetta giapponese Atelier Sawano, uno dei quali, ’Luna del sud’, e stato inserito tra i dischi scelti di Billboard Japan.

Rosalia De Souza è invece originaria del quartiere di Olinda-Nilópolis nella periferia di Rio de Janeiro, ma si è trasferita in Italia ben 35 anni fa, nel 1988, per formarsi e affiancare grandi musicisti brasiliani, tra cui Alvaro dos Santos e Ney Coutinho, essere protagonista di concerti nei più importanti club di Roma ed incidere dischi.

Per il concerto di domani sera i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma angolo lungomare di Cesenatico.

L’ingresso costa 25 euro incluso un drink e, nello stile del club, è anche possibile cenare all’interno del locale.

