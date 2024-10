Il Kodokan a Roma. Santoro protagonista

Sabato scorso si è disputato a Roma, presso la Polisportiva Castelverde, il dodicesimo ‘Memorial Rosone’, una competizione a squadre che ha coinvolto le varie rappresentative regionali del territorio nazionale.

In occasione di questo evento, il responsabile agonistico dell’Emilia Romagna Michael Zoffoli ha convocato gli atleti che si sono classificati nelle posizioni più alte delle varie graduatorie.

Anche Riccardo Santoro, atleta cesenate del team Kodokan è riuscito a qualificarsi per questa manifestazione. Selezionato nella categoria 81 chilogrammi Juniores/seniores, Santoro ha difeso con stile e tenacia i colori della rappresentativa regionale Do Uisp.

Al termine di una giornata impegnativa, la rappresentativa dell’Emilia Romagna, coordinata dall’istruttore cesenate del Kodokan Michael Zoffoli, si è qualificata al secondo posto, con un Santoro in grande forma che ha saputo condurre un ottimo combattimento (Randori) contro un avversario estremamente forte. La squadra si è arresa solo ai padroni di casa per un combattimento perso in più, che li ha portati in svantaggio di 3-2 per gli atleti romani.

Alla fine della giornata, nonostante la stanchezza e la voglia di portate a casa propria l’ambito trofeo, è emerso lo spirito del judo dove rispetto e amicizia hanno creato maggiore unione tra gli atleti delle varie squadre. La domenica mattina Michael Zoffoli e Riccardo Santoro hanno partecipato all’allenamento tenuto dalla commissione agonistica nazionale. I ragazzi cesenati si sono portati a casa, oltre a questa positiva esperienza, anche nuovi spunti da mettere in campo in casa Kodokan.

Il prossimo appuntamento per i maestri Vladimiro Burioli, Francesco Di Leonforte e l’istruttore Michael Zoffoli sarà in occasione dello stage nazionale dei tecnici a Roma.