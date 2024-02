Il Kodokan primeggia a Crevalcore

Gli atleti del ’Judo Kodokan Cesena 1966’ si sono distinti per grinta e preparazione al 1° Trofeo ’Luca Bottoni’ a Crevalcore organizzato dalle associazioni sportive ’Combat Accademy’ e ’Amica judo Minerbio’ aperto a vari enti e federazioni.

Alla manifestazione erano presenti tante squadre della regione, ma anche provenienti dalla Toscana, dalle Marche e dalla Lombardia.

Dopo la verifica del peso degli atleti, sono incominciate le gare. Gli incontri diretti da arbitri dell’Ado si sono protratti per tutta la giornata su due tatami.

Il Kodokan Cesena è intervenuto con cinque atleti. Esordienti B: Geremia Romagnoli; cadetti: Luca Bonasia e Samuele Romagnoli; juniores: Riccardo Santoro; seniores: Marco Brandolini. Il primo a salire sul tatami è stato Geremia Romagnoli che dopo aver vinto due incontri particolarmente impegnativi si è arrsso in finale, classificandosi secondo.

Successivamente è stato chiamato Luca Bonasia: un lieve infortunio al piede lo ha limitato, senza però farlo desistere dal gareggiare. Per lui è arrivata la medaglia di bronzo. E’ stata poi la volta di Samuele Romagnoli che imponendosi con efficacia sugli avversari e dominando in tutti i suoi incontri si è meritato il primo scalino del podio.

Nel primo pomeriggio a essere chiamato è stato Riccardo Santoro che si è battuto duramente vincendo tutti gli incontri fino a quello finale dove, subendo un ippon dall’avversario, ha dovuto accontentarsi di un comunque ottimo secondo posto. Infine è stato il turno di Marco Brandolini, che da anni continua a centrare podi, nonostante spesso si trovi a combattere in categorie superiori. Infatti anche in questa gara ha dovuto fare i conti con atleti di peso maggiore; l’atleta cesenate non si è però scoraggiato, anzi ha combattuto sbaragliando tutti gli avversari. Anche per lui è dunque arrivata la medaglia d’oro.

Grande soddisfazione per il team cesenate e in particolare per il maestro Vladimiro Burioli, 7 dan judo, che da anni cura i propri allievi con dedizione e professionalità, per la presidente Raffaella Molari e il maestro Francesco Di Leonforte 5 dan judo.