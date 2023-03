Il Labirinto di Mais a Sala finisce in tv

Il Labirinto di Mais è tra i luoghi visitati dalla Rai lo scorso anno per una puntata della trasmissione ’Generazione Bellezza’ di Rai Tre. Il progetto realizzato a Sala da alcuni imprenditori, ispirandosi ad altre iniziative simili realizzate per utilizzare aree verdi per ricavarne un’altra attività, ha attirato l’attenzione dei curatori del programma che ritengono l’esperienza di Sala un esempio di applicazione dell’economia circolare in agricoltura. La trasmissione andrà in onda questa sera alle 20.15.