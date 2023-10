E’ stato avviato il laboratorio benessere di Anap Confartigianato nella sede di Confartigianato Cesena in via Alpi, con il primo incontro promosso in collaborazione tenutosi con l’associazione “Amici di Casa Insieme”. "Si tratta di un laboratorio operativo – spiega il presidente Anap cesenate Oilviero Zondini - incentrato su temi che la ricerca medica e scientifica reputa fondamentali per contrastare l’insorgere di malattie neurodegenerative e difficoltà cognitive". "Gli incontri abbracciano vari temi. La psicologa-psicoterapeuta Giulia Salvi, responsabile dei progetti dell’Associazione Amici di Casa Insieme – entra nel merito la coordinatrice di Anap Cristiana Suzzi - interverrà sull’invecchiamento fisiologico ed il funzionamento della memoria con strategie per mantenerla attiva attraverso esercizi carta e matita, e tecniche di rilassamento. La nutrizionista dell’Ausl Romagna Orietta Galassi affronterà il tema della corretta alimentazione a tavola, delle dosi indicate e della valorizzazione della stagionalità. Una comunicazione sarà a cura di Simona Briglia, medico dello sport dell’Ausl Romagna, incentrata sull’importanza dell’attività fisica e dei suoi benefici".