Il ladro di spiccioli colpisce ancora

Il ladro delle macchinette del caffè ha colpito ancora. L’altra notte per la seconda volta nel giro di una settimana, una persona si è introdotta all’interno del Palazzo municipale in via Marino Moretti, entrando da una porta posta sul retro dell’edificio. Il ladro ha poi raggiunto un distributore di bevande e caffè, scassinandolo per poi rubare pochi euro in monete e scappare, senza introdursi negli uffici e senza rubare altro. Il malvivente è stato ripreso dalle telecamere e sono in corso le indagini da parte di carabinieri e Polizia locale. È probabile che nei due casi si tratti della stessa persona.