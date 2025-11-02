Il lato ’profano’ di San Martino. All’origine della festa dei becchi

di Gabriele PapiSiamo nei giorni, scombussolamenti climatici permettendo, dell’estate di San Martino: cosiddetta per l’ultimo breve periodo di tepore prima del freddo in arrivo: nell’America del Nord la chiamano l’estate indiana. San Martino, che cade l’11 novembre, fu uno dei santi ‘superstar’ dell’antichità: ovvero la storia del legionario romano, poi convertito, che in un gelido giorno d’inverno tagliò a meta il suo caldo mantello per donarlo ad un povero vestito di stracci, stravolto dal freddo. Numerosi sono i nostri borghi millenari dedicati al nome di questo santo: San Martino in Fiume, San Martino al Rubicone, San Martino in Bagnolo (Sogliano), San Martino in Converseto (Borghi): sono altrettanto numerosi in terra di Romagna, ognuno con una sua specifica denominazione di luogo, i borghi dedicati a questo santo misericordioso, protettore dei poveri, antico ‘apostolo’ della conversione dei pagani rurali. Ed ora, poiché al vecchio cronista è consentito viaggiare nel tempo passiamo dall’amor sacro all’amor profano. Antefatti. Le feste religiose, si sa, si sono sempre intrecciate alle feste popolari, occasione - soprattutto in passato- di un po’ di baldoria e allegria. Tanto più che la festa di San Martino cade in una data fatidica: il tempo delle svinatura. Una sorta di ‘martedì grasso’ carnevalesco prima dell’inverno. Mossa vincente del cristianesimo fu quella di sovrapporsi con i santi ai culti scanditi dal calendario agrario e pagano. Accadde anche alla festa di San Martino, antica festa agricola e rituale di questo spicchio di stagione. Accadde poi, secoli dopo, che nella fantasia romagnola l’appuntamento di San Martino divenne anche la festa dei ‘becchi’: cioè degli uomini cornuti, traditi dalle rispettive mogli o ‘morose’. Proviamo a spiegare il perché, fuor da sbracate mitologie romagnoliste, dizionari alla mano. Sia in dialetto romagnolo, sia in italiano, il termino ‘becco’ ha più significati: indica anche il maschio della capra, cornuto di natura (avete in mente il famoso capro espiatorio, sacrificale, degli antichi riti pagani in feste come questa?). Inoltre, poiché anche altre bestie familiari nelle nostre campagne hanno belle corna scattò per burla l’abbinamento con corna di tutt’altra natura: tanto più che per noi maschi romagnoli le corna da tradimento (o presunte tali) sono una ghiottoneria, purchè delle mogli e delle donne altrui. Così, forse, prese vita il ritornello, della famosa fiera di Santarcangelo e non solo: ‘per San Martèn volta e zira/ tott i becch i va a la fìra’. E vai con le burle, anche pesanti. Vecchie cronache raccontano che un tempo perfidi burloni assoldavano bande di ragazzini per mandarli a cantare serenate sguaiate e allusive davanti alla casa di mogli ritenute infedeli. Ma quei ‘burdèl’ imparavano presto a tenersi a distanza di sicurezza, correndo via da quelle finestre da cui spesso pioveva in sdegnata risposta ai boccaloni, a mo’ di gavettone, il contenuto del ‘bucalèt’, cioè il pitale, vaso da notte.