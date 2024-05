Il leader verde. Angelo Bonelli ai Giardini

Oggi alle 19 presso i Giardini Pubblici in via Giuseppe Verdi a Cesena, è in programma un incontro pubblico con Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. A un anno esatto dal disastro dell’alluvione che ha colpito la Romagna, Bonelli desidera ripercorrere: le cause che portano all’aumento degli eventi climatici estremi, le azioni necessarie per il contrasto all’emergenza e le soluzioni per rendere il territorio più resistente. Interverrà poi la segretaria generale confederale della Cgil Forlì-Cesena Maria Giorgini, e, a seguire, Maurizio Pascucci ed Anna Maria Bisulli, candidati al Consiglio comunale per la lista Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra. Sarà presente il sindaco Enzo Lattuca. Sarà possibile firmare per i quattro quesiti referendari, proposti dalla Cgil, che sarà presente con i banchetti per la raccolta firme.