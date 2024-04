Il libro dell’alluvionato: "Narro la vita scombinata"

Nel libro ’La porta sul fiume. Filosofia per alluvionati’ il cesenate Iacopo Casadei, 55 anni, psicologo del lavoro, ha messo su carta la vita della sua famiglia scombinata da quel 16 maggio.

Non è il primo libro, Casadei.

"Ho scritto una decina di saggi e quattro romanzi. Questo è il più mio, di mia moglie Marina e mia figlia Zyanya di 16 anni".

Il terribile martedì, dunque?

"Abito in un condominio in via Cattolica vicino all’argine e alla chiesa di San Rocco. Rincasai che l’acqua del Savio stava entrando".

Come faceste fronte?

"Mentre si allagavano primo piano e interrato trasportai con moglie e figlia al secondo ciò che si poteva".

Poi, che altro?

"Io sono andato a casa di mio padre in centro, mia moglie con la ragazzina dalla sorella a Ravenna. Durante la notte sono tornato a contare i danni sperando che il fiume ci concedesse una tregua".

I danni sono molto ingenti?

"Oltre alle opere murarie, hanno riguardato elettrodomestici, tv, mobili, abiti, i miei duemila libri distrutti. Sono stati riverniciati i muri, ma serve un altro intervento perché si stanno scrostando. Abbiamo speso sui ventimila euro, ma non bastano".

Dal Comune quanti ne avete ottenuti?

"Cinquemila, più donazioni di altri. Il sindaco ci è stato vicino, mi è piaciuto come si è mosso".

Sventura totale o spiraglini?

"Meglio se non capitava, ma c’è del buono. Gli amici del Sacro Cuore, dove mia figlia frequentò asilo e scuola, sono venuti ad aiutarci, con la professoressa Lidia. E persone mai viste prima hanno bussato chiedendo se avevamo bisogno. Le ragazzine Giulia e Carlotta sono state veramente angeli nel fango".

Dove avete alloggiato?

"Il musicista Davide Caprelli con moglie e quattro figli ci ha ospitato da loro per un mese e mezzo. A casa nostra siamo tornati a settembre".

Perché il titolo ’La porta sul fiume’?

"Premesso che stiamo pensando a cambiare abitazione perché un’altra alluvione non la reggeremmo, la porta aperta significa che resta la fiducia nella vita e non ci barrichiamo dietro le lamentele".

Qual è la filosofia degli alluvionati?

"Ci si rialza, si ringrazia per gli aiuti e si riparte".

Scrivere lenisce le ferite?

"A me fa stare meglio".