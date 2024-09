Il libro dell’avvocato degli ultimi : "Non esistono cause perse"

"Non esistono cause perse". Lo dice l’avvocato bolognese Antonio Mumolo (nella foto) che lo ripeterà oggi alle 18.30 presso il Welldone di piazza della Libertà, presentando il suo libro (scritto con Giuseppe Baldessarro) che porta il medesimo titolo ed lo slogan bandiera dell’associazione Avvocato di strada ODV di cui è presidente. "Le cause perse", per certi luoghi comuni venati di indifferenza, sono le persone che vivono in strada. Quei cittadini oggettivamente privi dei loro diritti fondamentali a cui gli aderenti all’associazione cercano di garantire un apporto giuridico. L’associazione ha aperto 60 sportelli in Italia, a cui, chi è privo di diritto, può rivolgersi senza appuntamento e senza pagare. Ce n’è uno anche a Cesena, coordinato da Giulia Aldini ed Emanuele Andreucci che ricevono dalle 17 alle 19 il secondo e il quarto giovedì del mese presso i locali della Caritas di via Don Minzoni 25. All’attività degli sportelli partecipano avvocati che forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occupano della segreteria e della conduzione dell’ufficio. Altri avvocati danno la loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone senza fissa dimora. "Credo nell’impegno civile - dice l’avvocato Mumolo - ed ho sempre dedicato una parte della mia vita al volontariato". Per la sua attività di tutela dei diritti dei più deboli gli è stato assegnato nel 2001 il premio Nazionale del Volontariato dalla Fondazione Fivol, e nel 2013 il premio Cittadino Europeo assegnato dal Parlamento Europeo. La conferenza di oggi è organizzata da Laboratorio Politico Cesena. Sarà presente Maria Giorgini, segretaria Cgil di Forlì e Cesena.