Il libro di Soscara fa il pieno alla Malatestiana

Aula magna della biblioteca Malatestiana strapiena di pubblico, con gente assiepata davanti ai due ingressi e code quasi fino alle scale, sabato pomeriggio per la prima presentazione pubblica di “Se lo sapesse Jung” (Il Seme Bianco), secondo libro di Ian Giovanni Soscara. Ben oltre il sold out, l’evento letterario è stato un grande successo, tanto che, con il senno di poi, avrebbe forse meritato una location ben più spaziosa. All’evento letterario - organizzato in collaborazione con le librerie Giunti e Mondadori di Cesena, hanno partecipato - oltre all’autore (applaudissimo) - anche gli psicoterapeuti Denis Ceccarelli, Enrica Severi e Lucia Venturi, colleghi di lavoro di Soscara che, oltre ad essere uno scrittore e autore di cortometraggi, è psicologo clinico, psicoterapeuta, sessuologo e co-fondatore e condirettore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena per coppie e famiglie.

Ian Giovanni Soscara, nato a Sanremo nel 1970. Psicologo clinico, psicoterapeuta, sessuologo. È co-fondatore e condirettore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena per coppie e famiglie. Relatore e ideatore di conferenze-spettacolo a teatro. È inoltre docente per l’area umanistica nel centro di formazione per adolescenti Cnos-Fap Forlì. Autore, scrittore, sceneggiatore e regista di cortometraggi e documentari.