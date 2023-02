Il libro fotografico del 2022 domani in regalo ai lettori

Appuntamento in edicola con un omaggio domani per i lettori del Carlino Cesena. In abbinamento con il nostro quotidiano sarà distribuito gratuitamente il ‘Libro fotografico 2022’ realizzato dal nostro fotoreporter Luca Ravaglia. Si tratta un almanacco fotografico, ricco di scatti e di testi esplicativi, sui principali avvenimenti che hanno contraddistinto l’anno appena trascorso. Il volume verrà distribuito gratuitamente nelle edicole di Cesena e del comprensorio cesenate (valle del savio, Rubicone e Cesenatico) a tutti gli acquirenti del Resto del Carlino. E’ possibile prenotarlo fin da ora presso gli edicolanti. "Benvenuto 2023. Guardiamo al futuro con speranza, ma senza dimenticare da dove veniamo – scrive il capocronista del Resto del Carlino di Cesena Emanuele Chesi nela prefazione – Le fotografie di Luca Ravaglia ci riportano agli occhi e al cuore il 2022, un anno certamente non facile. Doveva essere quello del superamento definitivo della pandemia, invece ci ritroviamo a temere nuove ondate da oriente. Doveva essere l’anno del rilancio e della ripresa, invece ci è piombata addosso una crisi internazionale se non impensabile almeno inattesa. L’invasione russa dell’Ucraina ha riportato la guerra in Europa, con costi umani ed economici molto pesanti. La reazione, anche nella nostra città, è stata forte: lo testimoniano le mille iniziative a sostegno dei profughi e della resistenza del popolo ucraino. Resilienza è un termine abusato, ma è quanto mai opportuno in questa difficile fase, sempre coniugato a solidarietà e forza d’animo. Un piccolo ma significativo episodio nella storia dei passati 365 giorni: l’apertura del ristorante delle ‘Cucine popolari’, non una mensa per i bisognosi ma un locale caloroso aperto a tutti, al di là delle disponibilità economiche. Un luogo di incontro e di condivisione attorno ai valori dell’umanità e, perché no, della gastronomia. Quasi un emblema del carattere dei romagnoli". Non mancate allora l’appuntamento in edicola domani con il Libro fotografico 2022 di Luca Ravaglia, omaggio per i lettori del Resto del Carlino.