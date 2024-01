Il libro fotografico del 2023. Domani in regalo col Carlino

Un anno di storia chiuso in un libro e raccontato attraverso le immagini e i testi che rievocano pagine di un passato ancora recente, ma destinato a diventare storia del territorio. Sempre, ma nel 2023 in particolare. L’anno che si è appena concluso segnerà tante scelte che accompagneranno il nostro futuro prima di tutto perché il futuro sarà da costruire pensando a quello che è stato. La catastrofe causata dall’alluvione del 16 maggio deve restare come monito. Questo, su tutto. Anche se i mesi appena passati sono stati colmi di tanti altri eventi che resteranno nel cuore della nostra comunità, dalla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla partenza e all’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, passando per la scoperta dei resti del tempio romano a Sarsina e non solo, ovviamente. Di questo parla l’opera realizzata dal nostro fotoreporter Luca Ravaglia, che dando seguito a un progetto iniziato nel 2006, ogni anno aggiunge un volume a beneficio della memoria collettiva del comprensorio cesenate, dall’Alta Valle del Savio, fino al mare. In 176 pagine a colori - vivaci in tante occasioni, di un tetro grigio, plumbeo come il colore del fango, per ciò che riguarda il 16 maggio e i giorni immediatamente successivi – racconta l’intero 2023. I tifosi del Cesena rivedranno la loro squadra del cuore arrivare a un passo dalla conquista della promozione in B e subito dopo l’inizio di una nuova avventura che per ora promette molto bene; ci sono le atmosfere calde dell’estate, ma anche la suggestione della neve caduta in spiaggia a febbraio. C’è il sindaco di Sarsina Enrico Cangini che viene rieletto dopo aver gareggiato contro se stesso dal momento che dall’opposizione non erano stati presenti sfidanti e ci sono anche le storie di cronaca. A lieto fine, come quelle di Milva, la donna che in auto, a Gambettola, si accorge che il conducente davanti a lei ha un problema, scende al volo e salva la vita a suo figlio, ma anche insolute, come quella di Cristina Golinucci, sulla cui sorte si continua a indagare ancora oggi, a oltre trent’anni dalla scomparsa. Ogni anno ha i suoi ricordi. Quelli personali, che plasmano la vita di donne e uomini, e quelli collettivi, che segnano le tappe di una comunità. Ravaglia, macchina fotografica alla mano, ha raccontato il territorio nel quale vive e lavora. Perché la cronaca, poi diventa storia. Il volume domani verrà distribuito gratuitamente a tutti coloro che acquisteranno l’edizione cesenate del Resto del Carlino: già da ora è possibile farne richiesta al proprio edicolante di fiducia.