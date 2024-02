Il libro su Fioravanti e l’architettura

In occasione dell’ultimo fine settimana di apertura della mostra ’Ilario Fioravanti. Architettura come Arte’, allestita alla Galleria del Ridotto, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, incaricato dal Comune di Cesena di sviluppare una ricerca sull’opera di Ilario Fioravanti, propone una ulteriore giornata di studi che partirà prendendo in considerazione alcuni temi cari al maestro cesenate. L’eredità della sua pratica artistica, particolarmente ricca e controversa. L’appuntamento è per venerdì 1° marzo nella Sala Sozzi del palazzo del Ridotto, dalle 14:45, quando avrà inizio il convegno ’Architettura e fotografia Omaggio a Giovanni Chiaramonte’. Nell’ambito di questa cornice interverranno Stefania Réssl, Annalisa Trentin Gianni Braghieri. Si parlerà inoltre di ’Fotografia e progetto’ con Matteo Cassani Simonetti. Interverranno inoltre: Massimo Sordi, Guido Guidi, Mariano Andreani, Michele Buda, Francesco Raffaelli e Olivo Barbieri. A seguire, sarà presentato il libro ’Ilario Fioravanti Architettura come Arte’ (Sagep, Genova 2024) a cura di Stefania Rossl, Annalisa Trentin, Ulisse Tramonti. Interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Cesena Carlo Verona, Claudia Collina, Responsabile EQ Valorizzazione patrimonio culturale Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna. Il pomeriggio si concluderà con la conferenza tenuta da Vittorino Andreoli tutta incentrata su ’Ilario Fioravanti e l’architettura dei sentimenti’.