Il Lions Club apre il cuore agli alluvionati

Oltre cento persone hanno partecipato alla lodevole iniziativa del Lions Club del Rubicone: una cena di solidarietà pro alluvionati. Il presidente Elvis Bianchi ha ringraziato tutti gli intervenuti, in particolare il ristoratore Christian Sorangelo proprietario della Villa Delle Rose, l’azienda Ivas di San Mauro Pascoli per la loro generosità e una rappresentanza del Lions di Santarcangelo. Nel corso della serata è stato gradito l’intervento del geologo Loris Galeffi che ha illustrato la situazione idro-geologica della nostra zona. Erano presenti diverse autorità civili e lionistiche.

Il ricavato della cena solidale, unito al personale contributo del Lions Club Rubicone e del mercatino della prima domenica di ottobre a Savignano sul Rubicone sarà devoluto agli alluvionati di Bagnacavallo, Lugo e Faenza per affrontare le prime emergenze e dare un segno di vicinanza. Dice Elvis Bianchi, presidente del Lions Club del Rubicone: "I nostri soci hanno motivato la loro decisione dicendo che non si può rimanere indifferenti di fronte alle immagini di visi smarriti che hanno visto travolgere, ancora una volta, da fango e acqua, le loro case, già colpite nel maggio 2023, dalla tragica alluvione e, a fatica e in parte, ricostruite. Ora con la nuova alluvione molti di loro hanno perso le speranze di un domani migliore". Ha aggiunto Christian Sorangelo titolare del ristorante Villa Delle Rose: "Il mio obiettivo è far sì che la collettività si adoperi al bene di tutti soprattutto noi Lions che abbiamo come tema "We Serve" e facendo il ristoratore ho ritenuto bello e giusto organizzare una cena di beneficenza mettendo a disposizione la struttura e il cibo, anche perchè noi senza la collettività non siamo nessuno. La mia grande soddisfazione è vedere questa sera tanta gente a tavola a scopo benefico".

Ha proseguito Loris Galeffi geologo originario di Borghi: "L’opera di prevenzione è fondamentale. Prima della guerra e nell’immediato dopoguerra i contadini avevano la saggezza di tenere sempre i fossi puliti e dove non era possibile realizzavano dei drenaggi. Le frane allora non esistevano o perlomeno erano meno invasive. Poi lo spopolamento, i fossi chiusi e gli eventi meteorologici con tutta la loro gravità hanno contribuito a riorganizzare la natura in maniera negativa. Servono grandi drenaggi superficiali e profondi e la riorganizzazione dei terreni". Ha concluso Filippo Sacchetti sindaco di Santarcangelo: "Sono contento di questo invito e alle serate organizzate dai Lions partecipo sempre volentieri perchè condividiamo gli stessi valori e obiettivi nel sostegno alla comunità e a chi ha più bisogno".